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تريزيجيه محط أنظار أندية إسبانية وألمانية وفرنسية
    أنسامد - 27 أغسطس /آب / - كشفت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة أن النجم المصرى محمود تريزيجيه ، المحترف فى نادى قاسم باشا التركى، دخل دائرة اهتمامات نادى إشبيلية الإسبانى تمهيداً للتعاقد معه قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.

    ولا يبدو إشبيلية وحده المهتم بالتعاقد مع تريزيجيه، 23 عامًا، بل كذلك أندية شتوتجارت الألماني الذي يرغب في تدعيم خط وسطه باللاعب المصري ومارسيليا الفرنسي وجلطة سراي التركي.

    وسيتحدد مصير تريزيجيه خلال الأيام المقبلة بعدما رفض عرض من إنتر ميلانو الإيطالي وعرض إعارة إلى نادي بارما الإيطالي.

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