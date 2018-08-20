رئيس الاتحاد الألماني: كان ينبغي دعم أوزيل بشكل أكبر

أنسامد - 20 أغسطس / آب/ - قال راينهارد غريندل، رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، الأحد، إنه كان ينبغي عليه دعم مسعود أوزيل بشكل أكبر حين تعرض "لهجوم عنصري"، وذلك حسبما أفادت صحيفة "ليكيب" الفرنسية في موقعها علي شبكة الانترنت.



وأعلن أوزيل الشهر الماضي، اعتزاله اللعب الدولي بعد خروج ألمانيا من كأس العالم. وقال إنه واجه "عنصرية وعدم احترام" بسبب أصوله التركية.



وتعرض لاعب نادي آرسنال الانجليزي لانتقادات حادة بسبب صورة التقطت له مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مايو.



وفي مقابلة مع صحيفة "بيلد" الالمانية، قال غريندل إنه كان ينبغي عليه التعامل مع الأمر بشكل مختلف.



وأضاف "كان يجب أن يكون موقفي أكثر وضوحا في ظل الهجمات العنصرية من بعض الناس وكان يجب أن أدافع عن مسعود أوزيل".



وأضاف "مثل هذه الهجمات غير مقبولة. كان يجب أن تكون كلماتي واضحة".



واختتم غريندل قائلا "أنا متأسف على شعوره بأن الاتحاد الألماني خذله".



