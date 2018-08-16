الاهلي والترجي في الجولة الخامسة لدور مجموعات دوري الأبطال

انسامد - 16 اغسطس / اب / حرص المدير الفني للترجي التونسي الرياضي، خالد بن يحيى، على مشاهدة تسجيلات للمباريات الأخيرة التي خاضها الأهلي المصري، من أجل الوقوف على نقاط القوة والضعف به، قبل مواجهتهما معا مساء اليوم في الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري الأبطال.



وبحسب مران الأمس فإن الترجي يعتزم اللعب بخطة هجومية، خاصة وأنه سيستعيد في المسابقة الأفريقية مهاجمه الأول طه ياسين الخنيسي، والجزائري يوسف البلايلي، الذي أصبح جاهزا لتعزيز الصفوف بعد تماثله للشفاء.



هذا و يترأس محمود الخطيب، بعثة الفريق الأول لكرة القدم المتجهة صباح يوم غد الأربعاء إلى تونس؛ استعدادا لملاقاة فريق الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا.



ويحتل الأهلي المركز الثاني في مجموعته برصيد 7 نقاط بفارق ثلاث نقاط عن الترجي صاحب المركز الأول.



وأجري محمد يوسف؛المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة اتصالا هاتفيا اليوم الثلاثاء بسمير عدلي، المدير الإداري لفريق الكرة المتواجد في تونس حاليا.



واطمأن يوسف على كافة الأمور المتعلقة بترتيبات الإقامة والانتقالات وملاعب التدريب.



وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، التدريب مرتين بتونس؛ استعدادا لمواجهة الترجي، على أن يكون المران الأخير على ملعب رادس مساء اليوم.



