عودة بعثة مصر لرفع الأثقال البارالمبى ب 20 ميداليةمن الجزائر

عادت إلى القاهرة الساعات الماضية بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبى قادمة من الجزائر بعد فوزها بـ 20 ميدالية متنوعة تصدرت بها قمة فعاليات بطولة الألعاب الأفريقية التى أقيمت بالجزائر خلال الفترة من 8 إلى 13 اغسطس الحالى ..



حرص عدد من كبار مسئولى اللجنة البارالمبية وأسر وأصدقاء الأبطال على التواجد بالمطار لإستقبالهم بالورود ومن بينهم "رامى عبد الحميد "أمين صندوق اللجنة البارالمبية ممثلاً عن مجلس الإدارة وأنهت البعثة إجراءات وصولها على رحلة الخطوط الجزائرية القادمة من الجزائر وتضم 24 فردا برئاسة "إبراهيم أمين "عضو مجلس اللجنة البارالمبية حيث نجح لاعبو المنتخب فى حصد 20 ميدالية متنوعة عن طريق محمد صبحى ذهبية ميزان 80 كجم وشريف عثمان ذهبية ميزان 59 كجم وهانى محسن ذهبية ميزان 88 كجم ومحمد السيد ذهبية ميزان 107 كجم وعمرو محمد فاروق ذهبية ميزان +107 وطه عادل محمد فضية ميزان 54 كجم ومحمود صبرى برونزية ميزان 65 كجم وطارق وهدان ميداليتين ذهبيتين عمومى وناشئين ضمن منافسات ميزان 97 كجم والناشئ محمد حسين زكى ذهبية ميزان 80 كجم والناشئ محمد رفيق ذهبية ميزان 49 كجم والناشئ محمد حسين أحمد ذهبية ميزان 65 كجم وفاطمة عمر ذهبية ميزان 67 كجم ورحاب أحمد رضوان ذهبية ميزان 50 كجم وراندا تاج الدين فضية ميزان +86 كجم وأمانى الدسوقى فضية ميزان 86 كجم وجيهان جلال فضية ميزان 79 كجم وأمل محمود حنفى فضية ميزان 61 كجم وجيهان غريب برونزية ميزان 61 كجم والناشئة فاطمة محمد محروس ذهبية ميزان 61 كجم ..



