قصة اول لاعب مصري في أشهر دوري لكرة السلة بالعالم

انسامد - 13 اغسطس / اب / علاء عبد النبي ليس اول لاعب عربي يحترف في أشهر دوري كرة السلة بالعالم، دوري الرابطة الأميركية للمحترفين NBA، بل هو أول لاعب مصري يدخل "جنة كرة السلة" بالنسبة للاعبين.



عبدالنبي، مواليد 1968، غادر مصر عام 1971 وهو في سن الثالثة برفقة عائلته، ونجح في خوض غمار تجربة سلّوية مميزة، فلعب مع واحدة من ابرز جامعات الولايات المتحدة، جامعة ديوك، قبل ان يتم اختياره من قبل بورتلاند ترايل بلايزرز ليلعب في صفوفها عام 1990. كان قد سبقه قبل عامين الى الدوري الاميركي اللبناني روني صيقلي من بوابة ميامي هيت. خاض عبد النبي مسيرة جيدة في الـ NBA استمرت لخمسة اعوام.



سجّل في هذه الاعوام 1465 نقطة و846 متابعة و85 تمريرة حاسمة. افضل مواسمه كان عام 1993 عندما لعب مع بوسطن سلتيكس وبلغ معدله 8.2 نقطة و4.8 متابعات في المباراة الواحدة.



من بعدها، لعب في اليونان وفرنسا قبل ان يعتزل عام 2000.



ربما العامل السلبي الوحيد انّ عبدالنبي الذي نال الجنسية الاميركية لم يُمثّل المنتخب المصري رغم انّه كان ليشكّل قيمة مضافة كبيرة لمنتخب الفراعنة.



يعمل عبدالنبي حالياً كمحلّل لإحدى القنوات الاميركية لدوري الـ NBA.



