صلاح ينافس رونالدو وميسي على جائزة أفضل مهاجم في أوروبا

أنسامد - 10 أغسطس /آب/ - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الأفضل في كل مركز، خلال النسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.



وكشف يويفا عبر موقعه الرسمي علي شبكة الانترنت عن ثلاثة مرشحين للفوز بجائزة الأفضل في مراكز حراسة المرمى، خط الدفاع، خط الوسط والهجوم.



وتواجد النجم الدولي المصري، محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، في المنافسة على جائزة الأفضل في خط الهجوم إلى جانب كل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني السابق ويوفنتوس الإيطالي الحالي، والأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني.



وكان صلاح أحرز عشرة أهداف في النسخة الماضية للبطولة، التي شهدت تأهل ليفربول للمباراة النهائية أمام ريال مدريد الذي توج باللقب للمرة الثالثة على التوالي، كما ساهم صلاح في تسجيل خمسة أهداف أيضا من خلال تمريراته الحاسمة.



ويتنافس في مركز حراسة المرمى كل من كيلور نافاس لاعب ريال مدريد، جيانلويجي بوفون لاعب يوفنتوس السابق وباريس سان جيرمان الحالي، وأليسون بيكر حارس ليفربول حاليًا وروما سابقا.



أما خط الدفاع فيتنافس فيه ثلاثي ريال مدريد المكون من مارسيلو، سيرخيو راموس ورافائيل فاران.



وفي خط الوسط يتنافس الثلاثي كيفين دي بروين من مانشستر سيتي، وتوني كروس ولوكا مودريتش لاعبيّ ريال مدريد.



وسيعلن عن الفائزين بالجوائز خلال حفل قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال في موناكو يوم 30 أغسطس.



