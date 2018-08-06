ليستر سيتي يضم الجزائري غزال من موناكو

انسامد - 6 اغسطس / اب - أعلن نادي موناكو وصيف بطل فرنسا أن مهاجمه الدولي الجزائري رشيد غزال، 26 عاما، وقع عقدا لأربعة أعوام مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي.



ومن جانبه، أعلن نادي ليستر سيتي، ضم الجزائري رشيد غزال جناح موناكو لمدة 4 مواسم، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة. وقال ليستر في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: "توصل ليستر سيتي لاتفاق بشأن ضم اللاعب الجزائري الدولي رشيد غزال من موناكو".



وأضاف النادي الإنجليزي: "سيوقع غزال البالغ من العمر 26 عاماً على عقد يربطه بالنادي لمدة 4 مواسم مقبلة ولن يتم الإعلان عن المقابل المالي". ورشيد غزال هو اللاعب الخامس الذي يضمه ليستر هذا الصيف، بعد جوني ايفانز وجيمس ماديسون وريكاردو بيريرا وداني وارد.



وشارك اللاعب الجناح مع الجزائر للمرة الأولى في اذار/ مارس 2015، وخاض 13 مباراة وأحرز هدفا واحدا كما شارك مع منتخب بلاده في كأس الأمم الافريقية 2017.



