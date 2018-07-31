عماد متعب يعلن اعتزاله كرة القدم

انسامد - 31 يوليو / تموز - أعلن عماد متعب لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء، اعتزاله كرة القدم، بعد مشوار حافل بالبطولات والألقاب.



وبذلك وضع متعب، صاحب الـ35 عامًا، حدًا لمسيرته الكروية، بعدما رفض عدة عروض للعب في الموسم الجديد، على حد قوله.وقال متعب - في تصريحات تلفزيونية - "قررت اعتزال كرة القدم، والانتقال للتحليل، انتظرت العودة للنادي الأهلي، وهذا لم يحدث".



وأضاف: "اتخذت القرار الأنسب والأصح والأصعب باعتزال كرة القدم..



حياتي مع الأهلي ولم أستطع اتخاذ قرار اللعب لغيره".. مشيرا إلى أنه سيتجه لتحليل مباريات الدوري المصري بعد قرار اعتزاله.



