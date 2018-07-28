محمد صلاح: لا أشعر بضغط بعد إحراز 44 هدفا في الموسم الماضي

أنسامد - 28 يوليو /تموز/ - أكد النجم المصري لنادي ليفربول الإنجليزي، أن إحراز 44 هدفا في الموسم الماضي مع الريدز، لا يشكل ضغطا عليه في الموسم الجديد، مشيرا إلى تحسن كتفه كثيرا بعد الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري الأبطال.



وقال صلاح، في تصريحات لتليفزيون ليفربول نقلتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم السبت "إنني سعيد للغاية بالعودة للعب. وأشعر بأن كتفي أفضل كثيرا"، في إشارة إلى عودته للتسجيل مع الريدز في الفوز بهدفين مقابل هدف على مانشستر سيتي بالمبارة الودية التي جمعت الفريقين ضمن جولتهما التحضيرية للدوري بالولايات المتحدة.



وأوضح "كان الموسم الماضي رائعا بالنسبة لي وللجميع. فعندما يتحدث الناس عني، نعم، يكون هناك بعض الضغط لأنه رقم قياسي، وعلينا أيضا التحسن في دوري الأبطال وإنهاء الموسم في مركز أفضل بالبريميرليج.



لكن في نفس الوقت لا يوجد داع للقلق والمهم مواصلة الأداء بنفس الطريقة".



وتأتي تصريحات لاعب العام في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج" قبيل لقاء مانشستر يونايتد الودي مساء السبت على ملعب "ميتشجين" الذي يتسع لـ100 ألف متفرج، وذلك قبل العودة إلى أوروبا لخوض مواجهتي نابولي في دابلن يوم 4 أغسطس المقبل وتورينو عقب ذلك بثلاثة أيام في أنفيلد. يذكر أن موسم الريدز في البريميرليج موسم 2018-2019 ينطلق بمواجهة وست هام يونايتد في ملعبهم يوم 12 أغسطس القادم.



