الاعلان عن قرعة الدوري الإيطالي لكرة القدم

انسامد - 27 يوليو / تموز - أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم قرعة مباريات الدوري الإيطالي "الكالتشيو" لموسم 2018-2019، التي أسفرت عن مواجهة قوية تجمع بين لاتسيو ونابولي في الأسبوع الأول. وينطلق الدوري الإيطالي يوم 19 أغسطس المقبل، وينتهي في 26 مايو من العام المقبل.



ويبدأ يوفنتوس، حامل اللقب، مشواره في البطولة بقيادة الوافد الجديد، كريستيانو رونالدو، بمواجهة كييفو فيرونا خارج الديار، بينما يلتقي إنتر ميلان مع فريق ساسولو، على أن يستضيف ميلان نظيره جنوى.



وأسفرت القرعة عن مواجهات تجمع بين بولونيا وسبال، سامبدوريا وفيورنتينا، أتالانتا أمام فروزينوني، لاتسيو في مواجهة نابولي، بارما يستضيف أودينيزي، وروما يحل ضيفا على تورينو.



كما أسفرت القرعة عن مواجهة إنتر ميلان ويوفنتوس في الجولة الـ15، بينما يقام ديربي ميلان في الجولة التاسعة.



