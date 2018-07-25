محمد صلاح ضمن قائمة فيفا للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم

انسامد - 25 يوليو / تموز - أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الثلاثاء قائمة من 10 مرشحين لجائزة أفضل لاعب عن عام 2018 والتي سيتم تسليمها ضمن حفل جوائز الفيفا في لندن يوم 24 سبتمبر المقبل، وشملت محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي.



ونشر الفيفا على موقعه الرسمي قائمة أفضل اللاعبين المرشحين للجائزة والتي ضمت: البرتغالي كريستيانو رونالدو، والبلجيكي كيفين دي بروين، والفرنسي أنطوان جريزمان، والبلجيكي إدين هازارد، والإنجليزي هاري كين، والفرنسي كيليان مبابي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، والكرواتي لوكا مودريتش، والمصري محمد صلاح، والفرنسي رافائيل فاران.



وأشار الاتحاد الدولي إلى أن تصويت كل من الجمهور والصحفيين ومدربي المنتخبات الوطنية وقائد كل منتخب سيحدد الفائز بجائزة أفضل لاعب عن الإنجازات في الفترة من 3 يوليو 2017 وحتى 15 يوليو 2018.



