فريق الأهلى غادر للقاء بطل بتسوانا فى دورى أبطال أفريقيا

انسامد - 24 يوليو / تموز - غادرت القاهرة صباح اليوم الثلاثاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى متوجهة إلى إثيوبيا فى طريقها إلى بتسوانا للقاء فريق " تاونشيب " السبت القادم فى الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ..



تضم البعثة 43 فردا بينهم 24 لاعبا حيث سبق " سمير عدلى " المدير الإدارى بالجهاز الفنى للفريق البعثة قبل يومين متوجها إلى بتسوانا لترتيب كافة الأمور التنظيمية الخاصة باستقبال بعثة الأهلى وكل ما يتعلق بالأمور التنظيمية الخاصة بالبعثة، وحجز ملاعب التدريب وفندق الإقامة ووسائل الانتقالات وغيرها من الإجراءات ..



وضمت قائمة اللاعبين : شريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وعلي لطفي، وأحمد فتحي، ومحمد هاني، وسعد سمير، ومحمد نجيب، وساليف كوليبالي، وأيمن أشرف، وعلي معلول، وصبري رحيل، وحسام عاشور، وعمرو السولية، وهشام محمد، وكريم نيدفيد، وأحمد حمدي، وإسلام محارب، ووليد سليمان، ومؤمن زكريا، وميدو جابر، وجونيور أجايي، ومروان محسن، وصلاح محسن، ووليد أزارو.



يذكر أن مباراة الفريقين والتى تمت فى ستاد برج العرب إنتهت بفوز الأهلى بثلاثة أهداف نظيفة ..



