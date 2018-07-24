فريق الأهلى غادر للقاء بطل بتسوانا فى دورى أبطال أفريقيا

انسامد - 24 يوليو / تموز - غادرت القاهرة صباح اليوم الثلاثاء
بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى متوجهة إلى إثيوبيا
فى طريقها إلى بتسوانا للقاء فريق " تاونشيب " السبت القادم فى
الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا ..
تضم البعثة 43 فردا بينهم 24 لاعبا حيث سبق " سمير عدلى " المدير
الإدارى بالجهاز الفنى للفريق البعثة قبل يومين متوجها إلى بتسوانا
لترتيب كافة الأمور التنظيمية الخاصة باستقبال بعثة الأهلى وكل ما
يتعلق بالأمور التنظيمية الخاصة بالبعثة، وحجز ملاعب التدريب وفندق
الإقامة ووسائل الانتقالات وغيرها من الإجراءات ..