محمد صلاح يرفض برشلونة بسبب ميسي

انسامد - 23 يوليو / تموز - كشف موقع "دون بالون" الإسباني أن النجم المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي رفض عرضا خياليا من نادي برشلونة من أجل الانضمام لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



ونقلت شبكة يوروسبورت عن موقع "دون بالون" الاسباني ان صلاح رفض عرض البرسا الذي وصل لنحو 180 مليون يورو، وراتبًا سنويًا قدره 22 مليون يورو، ولم يكن قراره لتفضيله ريال مدريد، ولكن بسبب تخوفه من هيمنة الأسطورة ميسي على الفريق، وأن يكون نسخة أخرى من الأرجنتيني ديبالا ووضعه مع ميسي في منتخب التانجو، وعدم نيل فرصته في الظهور بشكل جيد. واختتم الموقع الإسباني قائلا، "محمد صلاح يؤمن بقدرة ليفربول في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا تحت قيادة يورجن كلوب".



