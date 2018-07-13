رسميا.. نبيل معلول يرحل عن تدريب تونس

انسامد - 13 يوليو / تموز - أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، عن رحيل مدربه نبيل معلول، بعد أن تقدم الأخير بطلب لفسخ العقد.



كان نبيل معلول قد قاد منتخب تونس لنهائيات كأس العالم، قبل أن يودع نسور قرطاج البطولة من الدور الأول.



ونشر الموقع الرسمي للاتحاد التونسي لكرة القدم، بيانًا رسميًا أكد فيه أن مدرب المنتخب التونسي نبيل معلول طلب فسخ التعاقد حيث أنه تلقى عرضا لتدريب نادي الدحيل القطري. وعقد الاتحاد التونسي لجنة طوارئ والتي قررت قبول طلب المدرب.



ومن جانبه، أعلن نادي الدحيل القطري تعاقده مع المدرب التونسي نبيل معلول خلفا للمدرب الجزائري جمال بلماضي الذي اعتذر عن مواصلة مشواره مع النادي لأسباب خاصة.



