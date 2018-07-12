محرز إلى مانشستر سيتي رابع أغلى صفقة في تاريخ البريميرليج

دخل الدولي الجزائري رياض محرز قائمة الصفقات الأعلى قيمة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج"، وذلك بعد انتقاله إلى نادي مانشستر سيتي مقابل 60 مليون جنيه استرليني، إذ تحتل الصفقة المركز الرابع في القائمة.



وذكرت صحيفة (بولتون نيوز) الإنجليزية، اليوم أن صاحب الصفقة الأعلى كان الفرنسي بول بوجبا الذي انتقل من يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 89 مليون استرليني في أغسطس 2016.



ويعد المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو هو ثاني أعلى صفقة قيمة حيث حصل مانشستر يونايتد أيضا على خدماته في صفقة بلغت قيمتها 75 مليون استرليني بعد منافسة مع تشيلسي من أجل الحصول على توقيع اللاعب.



فيما يعتبر انتقال المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك من نادي ساوثهامبتون إلى ليفربول في يناير الماضي هو ثالث الصفقات قيمة في تاريخ إنجلترا حيث دفع "الريدز" 75 مليون استرليني لاستقدامه، ومن ثم تأتي صفقة محرز الذي انتقل من ليستر سيتي إلى مانشستر سيتي.



