السعوديون على موعد مع لقب رونالدو الأول في إيطاليا

انسامد 11 يوليو / تموز - سيكون من المحتمل أن يشاهد الجمهور السعودي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الجديد يحتفل بأول ألقابه مع "السيدة العجوز" على أرضهم عندما يلاقي ميلان مطلع 2019 في مباراة كأس السوبر الإيطالي.



ووقع تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة اتفاقية مع ماركو برونيلي، المدير التنفيذي لرابطة الدوري الإيطالي في يونيو الماضي، لاستضافة مباراة كأس السوبر الإيطالي في السعودية مطلع العام الميلادي الجديد.



وتأهل يوفنتوس الذي ضم رونالدو من ريال مدريد الإسباني لقاء 112 مليون يورو، إلى المباراة بعد فوزه بلقب الدوري الإيطالي وكذلك كأس إيطاليا على حساب ميلان، طرف المباراة الآخر.



وكان رونالدو قد وافق على الانتقال إلى فريق مدينة تورينو الإيطالية لمدة 4 سنوات، بحيث يبقى بقميص "البيانكونيري" حتى 2022.



وإذا فاز النجم البرتغالي بلقب كأس السوبر الإيطالي في السعودية، فسيضمه إلى بطولات كأس السوبر التي حققها سابقاً في البرتغال وإنجلترا وإسبانيا.



وحقق رونالدو عام 2002 كأس السوبر البرتغالي مع سبورتينغ لشبونة، وبعد انتقاله إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي فاز بلقب الدرع الخيرية "تعادل كأس السوبر في العديد من الدول" عام 2007، وأخيراً مع ريال مدريد الذي فاز معه باللقب 2012 و2017 على حساب برشلونة.



