كالتشيو ميركاتو: تريزيجيه يؤكد انتقاله إلى إنتر ميلان

انسامد - 2 يوليو / تموز - ذكرت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أن النجم المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب نادي قاسم باشا التركي، أكد أنه سينتقل إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



ووفقاً لما نشرته الصحيفة، فإن تريزيجيه سينتقل إلى إنتر ميلان خلال هذا الموسم، على أن يرحل إلى نادي بارما بعد انضمامه للإنتر لمدة موسم على سبيل الإعارة.



وقال تريزيجيه في تصريحات نقلتها الصحيفة: "تقريباً سأصل إلى ميلان، وبعد ذلك سأنتقل إلى بارما، سيكون الانتقال على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد".



ونجح تريزيجيه في تسجيل 16 هدفاً في كل البطولات التي شارك فيها مع نادي قاسم باشا التركي الموسم الماضي، كما شارك في الثلاث مباريات التي خاضتها مصر في كأس العالم، ليلفت اليه انظار الكثير من الاندية.



