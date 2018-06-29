تونس تنهي مشوارها في المونديال بفوز على بنما

انسامد - 29 يونيو / حزيران - أنهى المنتخب التونسي لكرة القدم مشواره في بطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليا في روسيا، بفوز على منتخب بنما بهدفين مقابل هدف مساء الخميس، في الجولة الثالثة والأخيرة من مباريات المجموعة السابعة.



وودع المنتخبان البطولة، حيث حلت تونس في المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، فيما تذيلت بنما ترتيب المجموعة بدون نقاط. وكان خروج منتخبي تونس وبنما من الدور الأول قد حسم مع نهاية الجولتين الاولي والثانية من مباريات دور المجموعات ، إثر خسارة تونس أمام إنجلترا 1 - 2 وبلجيكا 2- 5 كما خسر منتخب بنما أمام بلجيكا صفر - 3 وأمام إنجلترا 1 -6 ، ليتأهل بذلك المنتخبين الإنجليزي والبلجيكي من المجموعة السابعة إلى الدور الثاني.



وتقدم منتخب بنما في الدقيقة 33 بهدف سجله التونسي ياسين مرياح بالخطأ في شباك منتخب بلاده، ثم أدرك فخر الدين بن يوسف التعادل للمنتخب التونسي إثر تمريرة من وهبي الخزري في الدقيقة 51 قبل أن يسجل الخزري هدف الفوز 2 - 1 لتونس في الدقيقة 66.



وحقق المنتخب التونسي بذلك اول انتصار له في بطولة كأس العالم منذ 40 عاما حيث كان آخر فوز سابق لتونس في المونديال في نسخة عام 1978 بالأرجنتين حينما تغلب على المكسيك 3 - 1.



