ذهبية و4 فضيات وبرونزية حصيلة ميداليات مصر فى ألعاب المتوسط

انسامد - 25 يونيو / حزيران - حصدت البعثة المصرية على 6 ميداليات فى اليوم الثانى لمنافسات دورة ألعاب البحر المتوسط المقام فعالياتها فى مدينة تراجونا بإسبانيا، بواقع ميدالية ذهبية و4 ميداليات فضية وميدالية برونزية.



في السباحة أحرزت اللاعبة فريدة عثمان الميدالية الذهبية في سباق الـ200 فراشة وأحرز اللاعب عبد الرحمن العربي الميدالية الفضية في سباق الـ200 متر فراشة.



وفى رفع الأثقال أحرز اللاعب مصطفى وحيد الميدالية الفضية في وزن 69 كجم.



وفي الرماية أحرز اللاعب أحمد قمر الميدالية الفضية بندقية خرطوش.



وفي الكاراتيه أحرز اللاعب أحمد سعيد شحاتة الميدالية الفضية وزن فوق 84 كجم كوميتيه .



وأحرز اللاعب أحمد رجب المصري الميدالية البرونزية وزن 84 كجم كوميتيه.



ليصبح بذلك إجمالى الميداليات التى حصلت عليها مصر في أول يومين من منافسات الدورة ثلاث ذهبيات وستة فضيات وستة برونزيات بإجمالي 15 ميدالية.



وتقوم إدارة البعثة برئاسة المهندس هشام نصر ونائبيه العميد يحيي دعبس ومحمود محجوب بمتابعة كل الأمور الإدارية والفنية والتواصل المستمر مع الأجهزة الفنية والإدارية للفرق المشاركة بالدورة.



