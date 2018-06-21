خروج ثلاث منتخبات عربية من المنافسة بكأس

أنسامد - 21 يونيو/حزيران - خرجت ثلاث منتخبات عربية من المنافسة بعد الجولة الثانية من جولات دور المجموعات وهي منتخبات مصر والسعودية والمغرب والتي ودعت بطولة كأس العالم 2018 المقام بروسيا حاليا بعد أن منيت الثلاث منتخبات بسته هزائم من أصل سته مباريات خاضتها هذه المنتخبات.



نصيب كل منتخب من هذه المنتخبات هزيمتين متتاليتين، فقد تلقى المنتخب المصري الهزيمة الأولى أمام منتخب أوروجواي في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، رغم الأداء الجيد للمنتخب المصري بهذه المباراة، بينما تلقى الفراعنةالهزيمة الثانية من الدب الروسي بثلاثية مقابل هدف للنجم محمد صلاح من ضربة جزاء.



ما عن منتخب المغرب فقد خرج من دور المجموعات وودع البطولة خالي الوفاض من النقاط أيضا كنظيره المصري،وخالي الوفاض أيضا من تسجيل الأهداف، فقد تلقى أسود الأطلسي الهزيمة الأولى أمام المنتخب الفارسي في الدقيقة 95 من المباراة، أي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، ويال سخرية القدر فقد تلقى اليوم الهزيمة الثانية أم نظيره البرتغالي في الدقيقة الرابعة من عمر المباراة، وبذلك تنحسر المنافسة في هذه المجموعة بين ثلاث فرق وهي البرتغال وأسبانيا وإيران، ومرشح صعود أسبانيا والبرتغال للدور 16.



أما عن الأخضر الذي أبكى الكثيرين من جماهيره ومشجعيه في ليلة الخماسية الشهيرة، فبعد خسارته الصادمة أما نظيره الروسي في المباراة الافتتاحية بخمسة أهداف نظيفة دون رد أو صد، تلقي الهزيمة الثاني من منتخب الأوروجواي بهدف دون رد، وبذلك فقد خرج المنتخب السعودي أيضا من المنافسة على التأهل لدور 16 من بطولة كأس العالم، خرج خالي الوفاض من النقاط والأهداف.



