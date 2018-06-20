كأس العالم: مصر تخسر (1-3) من روسيا وتودع البطولة عمليا

انسامد - 20 يونيو / حزيران - تلقى المنتخب المصري لكرة القدم هزيمة ثقيلة على يد نظيره الروسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما علي ملعب كريستوفسكي مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى لبطولة كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.



انتهي الشوط الاول من اللقاء بتعادل الفريقين بدون اهداف، الا ان دفاع منتخب مصر انهار في أول 17 دقيقة من الشوط الثاني واهتزت شباكه ثلاث مرات.



ورفعت روسيا رصيدها بهذه النتيجة إلى ست نقاط بعد فوزها في مباراة الافتتاح 5-صفر على السعودية، متقدمة بثلاث نقاط على أوروجواي التي تغلبت 1-صفر على مصر في الجولة الاولي، وتخوض ثاني مباراة لها في البطولة اليوم الاربعاء امام السعودية ضمن منافسات الجولة الثانية أيضا.



وأحرز محمد صلاح أول هدف لمصر في كأس العالم منذ 1990 عندما نفذ بنجاح ركلة الجزاء التي حصل عليها واحتسبها الحكم بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد في الدقيقة 73.



ووضعت روسيا قدما في دور الستة عشر إذ أصبحت بحاجة لفوز أو تعادل أوروجواي على السعودية لتضمن التأهل.



