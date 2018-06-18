كأس العالم : محمد صلاح جاهز للمشاركة في مباراة مصر مع روسيا

انسامد - 18 يونيو / حزيران - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح أن صلاح بات جاهزا للمشاركة مع منتخب مصر ضد روسيا يوم الثلاثاء، في ثاني جولات دور المجموعات لكأس العالم.



وغاب صلاح عن مواجهة أوروغواي التي انتهت بخسارة مصر بهدف نظيف، رغم وجوده علي دكة البدلاء.



وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللاعب كان جاهزاً لمواجهة أوروغواي، ولكن قرر المدرب عدم المخاطرة به.



ومع ذلك ، أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن صلاح جاهز لمباراة الثلاثاء.



وقال هكتور كوبر مدرب منتخب مصر عقب مباراة أوروجواي: "محمد صلاح مهم للغاية بالنسبة لنا، ولكننا نمتلك أيضاً فريقاً جيداً. هدفنا كان تجنب المخاطرة به أمام أوروغواي، وأعتقد أنه سيكون لائقاً لخوض المباراة المقبلة"