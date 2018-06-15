روسيا تفتتح المونديال بخمسة اهداف في شباك السعودية

أنسامد - 15 يونيو/حزيران - تعرض المنتخب السعودي لكرة القدم لهزيمة قاسية بخمسة أهداف نظيفة أمام منتخب روسيا في افتتاح بطولة كأس العالم التي انطلقت الخميس في روسيا.



وأقيمت المباراة الافتتاحية على ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان. في الدقيقة 12، افتتح لاعب الوسط الروسي يوري غازينسكي التسجيل بتسديدة رأسية سكنت شباك عبد الله المعيوف حارس مرمى "الأخضر"، ليعلن تفوقا مبكرا لأصحاب الأرض.



وعزز البديل دينيس شيريشيف تقدم الروس بهدف ثان قبل نهاية الشوط الاول بثلاث دقائق، مستغلا هجمة سريعة وأخطاء دفاعية سعودية، حيث راوغ مدافعين اثنين دفعة واحدة وسدد بيسراه قوية في شباك المعيوف.



ثم جاء الدور على البديل الآخر أرتم زيوبا في الدقيقة 70، ليسجل برأسية من أول لمسة بعد أقل من دقيقة من نزوله إلى أرض الملعب.



وفي الوقت بدل الضائع، سجل المنتخب الروسي هدفين متتالين، عن طريق شيريشيف الذي سدد الكرة ببراعة من خارج منطقة الجزاء فشل المعيوف في التعامل معها، ثم أضاف ألكسندر غولوفين الخامس بعدها بدقيقتين من ركلة حرة مباشرة.



