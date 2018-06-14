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محمد صلاح ينشر حذائه الجديد لكاس العالم
    انسامد - 14 يونيو / حزيران - نشر محمد صلاح هداف ليفربول الإنجليزي ونجم منتخب مصر، صورة حذائه الجديد المقرر أن يخوض به منافسات كأس العالم روسيا 2018.

    وغرد محمد صلاح تعليقا على الحذاء الجديد: "سأرتدي هذا الحذاء من أجل 100 مليون شخص".

    ومنحت شركة "أديداس" الحذاء تصميما خاصا، حيث كتب عليه باللغة العربية "حلم 100 مليون".

    تخوض مصر منافسات المونديال ضمن فرق المجموعة الأولى بجانب منتخبات روسيا والسعودية وأوروغواي.

    ومن المقرر أن يحسم هيكتور كوبر موقف محمد صلاح من المشاركة فى أولى مباريات الفراعنة أمام أوروغواى، والمقرر لها الجمعة المقبل ( غدا) 15 يونيو/حزيران، قبل ساعات من انطلاق المباراة.

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