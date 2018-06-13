نادي هادرسفيلد تاون الإنجليزي يضم الدولي المصري رمضان صبحي

انسامد - 13 يونيو / حزيران - ضم نادي هادرسفيلد تاون الإنجليزي لكرة القدم، الجناح الدولي المصري رمضان صبحي من ستوك سيتي الذي هبط إلى الدرجة الأولى، في صفقة قيمتها 5.7 مليون جنيه إسترليني (7.6 مليون دولار) ومدتها 3 سنوات.



و تقول وكالة انباء الشرق الاوسط ان صبحي سيلتحق بفريقه الجديد المشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتهاء مشاركة مصر في مونديال 2018 الذي تستضيفه روسيا من الخميس وحتى 15 يوليو.



وأوضح النادي الإنجليزي أن صبحي وقع "عقدا لثلاث سنوات سيبقيه حتى صيف 2021، مع تمتع النادي بخيار (إبقائه) لموسم إضافي".



ووصف ديفيد فاغنر مدرب هادرسفيلد، الذي أنهى موسمه الأول في الدوري الممتاز في المركز الـ16، صبحي بأنه "موهبة حقيقية، وحقق الكثير بالنسبة إلى لاعب في الـ 21 من عمره، لاعب خاض أكثر من 20 مباراة مع منتخب بلاده، ويشارك في كأس العالم".



وأضاف "كما فعل (الدنماركي) يوناش لوسل، و(الألماني) إلياس كاتشونغا، و(البلجيكي) لوران دوبواتر، يلتحق رمضان بنادينا بعد موسم صعب"، متابعا "لكن، لديه مؤهلات نتطلع إليها، وتناسب فريقنا".



وتابع "لديه الكثير ليقدمه، وهذا أمر مثير جدا".



وخاض صبحي (21 عاما) 41 مباراة مع ستوك بعد انضمامه إليه قادما من الأهلي في يوليو 2016، لكن مساهمته لم تحل دون هبوط فريقه إلى الدرجة الأولى في نهاية الموسم المنصرم.



ويشارك صبحي مع منتخب بلاده العائد إلى كأس العالم بعد غياب 28 عاما، الثالثة في تاريخه بعد 1930 و1994.



