مصر للطيران تبدأ فى نقل المشجعين لمؤازرة المنتخب بكأس العالم

انسامد 11 يونيو / حزيران - بدأت شركة مصر للطيران فى نقل حوالى 3500 مشجع مصرى إلى روسيا للمشاركة فى مؤازرة المنتخب القومى لكرة القدم فى بطولة كأس العالم التى تبدأ نهاية الأسبوع الحالى فى روسيا اكد مراسلنا بالمطار ان أولى الرحلات وهى رحلة أساسية برقم 729 قد غادرت بالفعل متوجهة إلى موسكو وصرح " صفوت مسلم " رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران : قررت الشركة الوطنية تكثيف رحلاتها المتجهة إلى المدن الروسية لنقل المشجعين المصريين الراغبين في مؤازرة المنتخب القومى في المونديال من داخل الملاعب الروسية حيث تقرر تسيير 19 رحلة خاصة إضافية وحتى يوم الخميس القادم الذى يشهد وحده تسيير 10 رحلات لنقل ما يقرب من 3500 مشجع لحضور مباراة مصر مع أورجواي والمباريات الأخرى ..



ويتم ذلك من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بتسيير عدد من الرحلات الشارتر إلى روسيا بالتعاون مع شركة "پرايم تورز" لتقوم مصر للطيران بدور الناقل الرسمى للمشجعين المصريين فى المونديال وأعقب ذلك اختيار الشركة كناقل رسمى للمنتخب المصرى والكرة المصرية وذلك لمدة خمس سنوات وجاءت هذه الخطوة تزامناً مع عودة خط القاهرة - موسكو والذي انطلقت أولي رحلاته في 12 أبريل الماضي وتحديد طائرة خاصة للمنتخب في جولاته الخارجية .



ومن جانبه أكد الطيار "شريف عزت "رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية على أن هذه الرحلات الإضافية ستصل مباشرة إلى مطارات المدن المقام بها مباريات كأس العالم وهى مطارات اكترنبرج الدولى وسان بطرس برج ومطار فولجوجراد الدولى ..



ويذكر أن المنتخب القومى غادر صباح الأحد متوجها بطائرة خاصة لمصر للطيران إلى العاصمة الشيشانية ــ جروزنى ــ حيث قامت الشركة بوضع التصميم الجديد للرسوم الموجودة على الطائرة وتغيير التصميم السابق الذى تسبب مشكلة للنجم " محمد صلاح " حيث قام قائد الرحلة برفع علم مصر من كابينة القيادة استعدادا لاقلاع الطائرة كما أهدي اللاعبون توقيعاتهم علي تيشرت منتخب مصر هدية للشركة الوطنية مصرللطيران الناقل الرسمى للمنتخب .



