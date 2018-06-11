تونس تخسر من اسبانيا بهدف نظيف في مبارة ودية

انسامد - 11 يونيو / حزيران - حقق المنتخب الإسباني لكرة القدم فوزا صعبا علي نظيره التونسي (1-0) خلال المباراة الودية التي جمعتهما يوم السبت في مدينة كراسنودار الروسية في إطار استعدادات الفريقين للمشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تنطلق يوم الخميس في روسيا.



وسجل ياغو إسباس الهدف الوحيد في الدقيقة 85 بعد أن تلقى كرة مناسبة داخل المنطقة من دييغو كوستا تابعها بيسراه من مسافة قريبة في مرمى أيمن المثلوثي.



وتتواجد إسبانيا في المجموعة الثانية رفقة إيران والبرتغال والمغرب. بينما تتواجد تونس في المجموعة السابعة الي جانب إنجلترا وبلجيكا وبنما.



