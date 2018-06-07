وصول محمد صلاح للإنضمام للمنتخب القومى قبل السفر لروسيا

انسامد 7 يونيو / حزيران - وصل إلى القاهرة مساء الأربعاء نجم ليفربول الإنجليزى " محمد صلاح " قادما من مدريد بعد رحلة علاجية فى زيارة لمصر ينضم خلالها للمنتخب القومى لكرة القدم الذى يصل غدا الخميس إستعدادا للسفر إلى روسيا للمشاركة فى فعاليات كأس العالم و اكد مراسلنا بمطار القاهرة ان صلاح انهي إجراءات وصوله على رحلة مصر للطيران رقم 754 والقادمة من مدريد وإنتظر بصالة الخدمة المميزة لحين الحصول على حقائبه حيث تلقى العلاج خلال زيارته لإسبانيا من الإصابة التى لحقت به خلال مباراة نهائى بطولة دورى الأبطال الأوروبى بين فريقى ليفربول وريال مدريد والتى أقيمت بأوكرانيا ..



سينضم صلاح إلى معسكر المنتخب فى القاهرة والمشاركة فى التدريب الرئيسى والختامى باستاد القاهرة السبت القادم قبل السفر إلى روسيا يوم 10 يونيو استعداداً لانطلاق بطولة كأس العالم 2018، حيث يبدأ الفراعنة مبارياتهم يوم 15 يونيو بمواجهة أورجواى ثم روسيا يوم 19 والسعودية يوم 25 من نفس الشهر ..



