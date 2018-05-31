ايطاليا وفرنسا في مباراة ودية قبل اسبوعين من كاس العالم

انسامد - 31 مايو / ايار - قبل أسبوعين فقط على انطلاق فعاليات المونديال، ستكون جماهير كرة القدم في أوروبا وجميع أنحاء العالم، على موعد مع واحدة من أبرز المواجهات الكلاسيكية.



ويقول الموقع الالكتروني " كورة" ان المنتخب الإيطالي يحل ضيفا على نظيره الفرنسي في نيس، حيث تمثل المباراة الودية بينهما غدا الجمعة، من الخطوات المهمة على طريق تحضيرات الديوك، للمونديال الروسي، فيما يغيب المنتخب الإيطالي (الآزوري) عن فعاليات المونديال هذه المرة.



ويخوض المنتخب الفرنسي، فعاليات الدور الأول للمونديال، ضمن المجموعة الثالثة التي تضم معه منتخبات أستراليا وبيرو والدنمارك.



ويختتم المنتخب الفرنسي، تحضيراته للمونديال، بمباراته الودية أمام المنتخب الأمريكي، في التاسع من حزيران/يونيو المقبل.



