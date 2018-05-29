صلاح الي اسبانيا للعلاج من الاصابة

انسامد - 29 مايو / ايار - أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن لاعب ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، سينتقل الثلاثاء إلى إسبانيا لتمضية فترة علاجية من الإصابة التي تعرض لها السبت، ويأمل من خلالها أن يكون جاهزا لنهائيات كأس العالم في كرة القدم.



وأصيب صلاح خلال مباراة النهائية لدوري الأبطال بين ليفربول وريال مدريد الإسباني في كييف، والتي انتهت لصالح النادي الملكي 3-1.



وتعرض اللاعب للإصابة بعد نصف ساعة على انطلاق المباراة، إثر احتكاك مع قائد ريال سرجيو راموس، وخرج من الملعب متألما، مما أثار مخاوف من غيابه عن المونديال (14 يونيو- 15 يوليو).



وفي بيانه على فيسبوك الاثنين، أشار الاتحاد المصري إلى أن بعثة منه تضم رئيسه هاني أبو ريدة وطبيب المنتخب محمد أبو العلا ستتوجه، الأربعاء، إلى بريطانيا "للقاء محمد صلاح وطاقمه الطبي التابع لنادي ليفربول هناك، والذين سيتوجهون إلى إسبانيا غدا (الثلاثاء) لخوض فترة العلاج من الإصابة التي لحقت به في نهائي دوري أبطال أوروبا".



وأوضح أنه "تم اختيار إسبانيا حسب تقديرات ورؤية الطاقم الطبي لصلاح"، وأن الأخير سيبقى هناك "حتى لحاقه ببعثة المنتخب في القاهرة".



وكان صلاح قد أكد في تغريدة له عبر "تويتر" الأحد "كانت ليلة صعبة جدا، إلا أنني مقاتل. على رغم الصعاب، أنا واثق من أنني سأكون في روسيا وسأجعلكم جميعا فخورين". وأضاف "حبكم ودعمكم سيمنحاني القوة التي أحتاج إليها".



