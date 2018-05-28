المنتخب السعودي يخوض ودية امام ايطاليا

أنسامد - 28 مايو /آيار - استقر مدرب المنتخب الإيطالي "روبرتو مانشيني" على طريقة اللعب التي سيواجه بها المنتخب السعودي في المباراة الودية التي تجمع بين الفريقين مساء الإثنين في سويسرا.



وأوضح موقع "فوتبول إيطاليا" -أن "مانشيني" استقر على اللعب بطريقة (4-3-3) أمام المنتخب السعودي. مشيرا إلى أن الإيطالي "ماريو بالوتيلي" سيكون قائدا لفريقه. وأضاف الموقع أن "مانشيني" اختبر هذه الطريقة واستقر عليها خلال التدريبات، بينما اختار "بالوتيلي" ليكون أول ظهور له مع المنتخب الإيطالي منذ كأس العالم 2014. وأشار موقع فوتبول إيطاليا : "رغم أن شارة قائد المنتخب الإيطالي عادة ما تمنح في المباريات الودية لأكبر أعضاء الفريق سنا، إلا أن منحها لـ"بالوتيلي" يثير ضجة كبيرة ليس فقط لعودته بعد 4 سنوات، ولكن لاختياره كقائد للفريق". ويخوض المنتخب السعودي مباراته الودية أمام إيطاليا في إطار استعداداته لبطولة كأس العالم التي تقام في روسيا يونيو المقبل.



الصورة للمنتخب الوطني الايطالي اثناء التدريب