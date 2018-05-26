كأس العالم:المغرب مع ستة من المنتخب الأسباني الليلة في كييف

أنسامد - 26 مايو/آيار - يعتبر نهائي دوري أبطال أوروبا في كييف ليس فقط عرضا رياضيا كبيرا ينتظره المشجعون المصرييون لنجم ليفربول محمد صلاح، ولكنه حدثا مهما أيضا لمشجعى المغرب وذلك لعدةأسباب: كثيرون منهم في الحقيقة لاعبون من المنتخب الوطني الإسباني الذين يلعبون في النهائيات الأخرى:ريال مدريد.



ويتألف فريق ريال مدريد الاسباني من المدافعين Dani Carvajal Sergio Ramos et Nacho بالإضافة الى لاعبي خط الوسط Marco Asensio Isco Alarcón et Lucas Vázquez وستذهب إسبانيا إلى بطولة العالم في روسيا، وتلتقي في المجموعة B، بالإضافة إلى المغرب وإيران، منتخب وطنى آخر من "البحر الأبيض المتوسط":فريق البرتغال لكريستيانو رونالدو، بطل مباراة كييف وأيضا في خطوط ريال مدريد. في الصورة:Dani Carvajal مدافع ريال مدريد