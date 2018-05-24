حذاءصلاح في قسم آثار مصر القديمة بالمتحف البريطاني

انسامد - 24 مايو / ايار - اعلن مسؤولو المتحف البريطاني في لندن عن نيتهم عرض حذاء اللاعب المصري محمد صلاح لديهم في قسم آثار مصر القديمة، تقديرا لموسمه المتميز مع ليفربول والذي شهد تسجيله 32 هدفا في البريميرليغ من أصل 44 في مختلف المسابقات.



ووفقا لصحيفة الجارديان البريطانية، اعتبر مسؤول القسم الفرعوني في المتحف أن هذه الخطوة تجمع بين عراقة مصر وحداثتها، مضيفا أن الحذاء يحكي قصة أيقونة مصرية حديثة، تتألق في بريطانيا وتتمتع بتأثير عالمي حقيقي.



و من ناحية اخري، خلق قرار المتحف البريطاني وضع حذاء محمد صلاح نجم ليفربول بين المقتنيات المصرية الهامة، موجة جدل بين علماء الآثار المصريين الذين رفضوا وجود حذاء إلى جانب تاريخ عريق.



ووصلت أصداء القضية إلى البرلمان المصري الذي تلقى طلب إحاطة من أحد النواب باستدعاء وزيري الخارجية والسياحة لاستجوابهما حول ما اعتبره النائب انتهاكا للتقاليد والأعراف واللياقة الدبلوماسية، إلا أن الرأي المؤيد للفكرة اعتبر الربط بين الفراعنة ومقتنيات مصر المعاصرة لا يقلل من قيمة الآثار المصرية.



