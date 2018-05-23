منتخب مصر يخوض وديّات امام الكويت وكولومبيا وبلجيكا

انسامد - 23 مايو / ايار - ويخوض منتخب مصر ثلاث مباريات ودية قبل المونديال أمام الكويت في 25 مايو الجاري ثم كولومبيا في أول يونيو المقبل وبلجيكا في السادس من نفس الشهر.



ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى في كأس العالم إلى جانب روسيا والسعودية وأوروغواي.الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الأحد عن القائمة الأولية لمنتخب الفراعنة في مونديال روسيا.



وكشف إيهاب لهيطة مدير المنتخب المصري أن القائمة التي استقر عليها الجهاز الفني للفراعنة بقيادة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر تضم 29 لاعبا.



وغلبت العناصر المحترفة على القائمة حيث تم ضم 17 لاعبا محترفا مقابل 12 لاعبا محليا.



وضمت القائمة في حراسة المرمى: عصام الحضري ومحمد الشناوي وشريف إكرامي ومحمد عواد.



وفي الدفاع، أحمد فتحي وأحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي) وعمر جابر (لوس أنجليس الأمريكي) ومحمد عبد الشافي (الفتح السعودي) وأحمد حجازي (ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي) وسعد سمير وعلي جبر (ويست بروميتش ألبيون) وكريم حافظ (لانس الفرنسي) وعمرو طارق (أورلاندو سيتي الأمريكي) ومحمود حمدي و أيمن أشرف .



وفي خط الوسط، عبد الله السعيد (كوبيون بالوسورا الفنلندي) وطارق حامد محمود عبد الرازق "شيكابالا" (الرائد السعودي) ومحمود عبد المنعم "كهربا" (اتحاد جدة السعودي) ومحمود حسن تريزيغيه (قاسم باشا التركي) ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي) ورمضان صبحي (ستوك سيتي الإنجليزي) وسام مرسي (ويغان الإنجليزي) وعمرو وردة (أتروميتوس اليوناني) ومحمود عبد العزيز .



وفي الهجوم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) ومروان محسن وأحمد حسن كوكا (سبورتنغ براغا البرتغالي) وأحمد جمعة .



