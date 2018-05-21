وفاة صاحب أول هدف للمغرب في كأس العالم

أنسامد - 21مايو/آيار- أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم /السبت / وفاة اللاعب الدولي السابق محمد جرير الشهير بـ«حمان» عن عمر يناهز 74 عاما بعد معاناة مع المرض في الولايات المتحدة حيث كان يقيم هناك مع عائلته.



وكان حمان صاحب أول هدف لمنتخب المغرب في نهائيات كأس العالم 1970 بالمكسيك أمام منتخب ألمانيا الغربية الذي تمكن من تحويل تأخره إلى فوز 2 - 1 في النهاية.



وقال الاتحاد المغربي في بيان: «تتقدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في شخص رئيسها السيد فوزي لقجع، أصالة عن نفسه، ونيابة عن المكتب المديري، بخالص تعازيها الحارة لأسرة المرحوم محمد جرير الملقب بـ"حمان" الذي وافته المنية يومه السبت 19 مايو 2018 ، بالولايات المتحدة الأميركية».



وأضاف: «كما تتقدم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتعازيها لأسرة كرة القدم الوطنية قاطبة في فقدان أحد رجالاتها الذي أعطى الشيء الكثير لكرة القدم الوطنية، حيث لعب لفريق الرجاء الرياضي، وحمل قميص المنتخب الوطني في أكثر من مناسبة، أبرزها نهائيات كأس العالم لسنة 1970 بالمكسيك، حيث كان أول لاعب مغربي يسجل هدفا في المونديال، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جنانه، وإنا لله وإنا إليه راجعون.».



