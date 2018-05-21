الدرعية تستضيف الجولة الأولى للموسم 5 من سباق فورمولااي

انسامد - 21 مايو / ايار - أعلنت الهيئة العامة للرياضة استضافة العاصمة الرياض الجولة الافتتاحية لبطولة "إيه بي بي فورمولا إي" التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات في شهر ديسمبر المقبل. و تؤكد علي موقعها علي الانترنت انه تقرر أن تكون محافظة الدرعية الوجهة الجديدة لانطلاق سباقات الجولة الأولى من الموسم الجديد، وستكون خير إعداد للمرحلة المقبلة من بطولة "إيه بي بي فورمولا إي"، وحرص القائمون على إقامتها في الرياض بعد الفعاليات العالمية التي احتضنتها السعودية، وستكون الدرعية المكان المثالي للاحتفال بالمنافسة الأولى للجيل الجديد من سيارات فورمولا إي". من جهته، قال أليخاندرو أجاج المؤسس والرئيس التنفيذي لبطولة فورمولا إي، إن بطولة "فورمولا إي" تستعد لظهورها الأول في منطقة الشرق الأوسط في المحافظة العريقة ، حيث ستستضيف الجولة الافتتاحية لبطولة "إيه بي بي فورمولا إي"، التي ينظمها "الاتحاد الدولي للسيارات" لموسم 2018/2019 في ديسمبر المقبل، وبسباق مزدوج لسلسلة سباقات الشوارع الكهربائية، ستنظم "فورمولا إي" في المملكة العربية السعودية لأول مرة سباقات السيارات الدولية، كجزء من اتفاقية تمتد 10 سنوات مع الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية. وإلى جانب استضافة سباقات السيارات الكهربائية بالكامل للمرة الأولى في المنطقة، تشير الأخبار إلى بداية حقبة جديدة من سباقات "فورمولا إي" مع الظهور التنافسي الأول والمنتظر لسيارات الجيل المقبل في الرياض، وأضاف: "إن المملكة العربية السعودية تحتل موقعًا مثاليًّا لإطلاق أحدث فصل من سلسلة سباقات السيارات الكهربائية، وهناك العديد من الرياضات الأخرى التي ترسخ وجودها في المملكة العربية السعودية، ونحن فخورون باختيارهم فورمولا إي على فئات أخرى في رياضات السباقات، فمعظم الدول تتطلع الآن إلى فورمولا إي، وعلى وجه الخصوص المملكة العربية السعودية، خاصة مع التركيز على تطوير التقنيات الجديدة والطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية". جاء ذلك بعد الاتفاق الذي عقد بين الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل آل سعود نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، و الأمير خالد بن سلطان الفيصل آل سعود، والاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وأليخاندرو أجاج المؤسس والرئيس التنفيذي لبطولة فورمولا إي. وسيتم إعلان أجندة البطولة عقب اجتماع مجلس الاتحاد الدولي للسيارات والمزمع انعقاده الشهر المقبل، وسيشهد سباق الجائزة الكبرى إي سيارات "الفورمولا إي" شوارع المحافظة ذات الإرث التاريخي والناقصة بالحياة، مع تكليف كارلو بوتاجي وهو من مروجي رياضة السيارات ذوي الخبرة، بالترويج للسباق من خلال شركته "سي بي إكس". وسيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل حول مسار السباق وتخطيط الحلبة في حينه.



