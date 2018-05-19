رئيس الفيفا يستقبل مهاجم بيرو الموقوف باولو جيريرو

أنسامد - 19 مايو/آيار - يستقبل رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، السويسري جياني إنفانتينو، بعد غد الاثنين، مهاجم منتخب بيرو، باولو جيريرو، الموقوف عن اللعب لمدة 14 شهرا، ورئيس اتحاد الكرة في بلاده، إدوين أوفييدو، بمقر المؤسسة الكروية العالمية .



وذكرت وسائل إعلام محلية أن إنفانتينو سيستقبل جيريرو وأوفييدو بعد غد الاثنين في سويسرا، بمبادرة من اتحاد الكرة ببيرو.



وأوضح اتحاد الكرة البيروفي أن أوفييدو وجيريرو اجتمعا في مقر هذه المؤسسة، لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل الاجتماع "باتفاق مشترك".



وبسبب العقوبة، سيغيب المهاجم وقائد منتخب بيرو عن مونديال روسيا الذي ينطلق في 15 يونيو المقبل والذي تأهلت له بيرو عقب غياب دام 36 سنة.



وكانت محكمة التحكيم الرياضي قد قررت معاقبة هداف منتخب بيرو بالإيقاف لمدة 14 شهرا على خلفية سقوطه في اختبار منشطات خضع له بعد مباراة بلاده أمام الأرجنتين، بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، يوم 5 أكتوبر الماضي.



ونصح ممثل النقابة الدولية للاعبي كرة القدم المحترفين "فيفبرو" ، كارلوس جونزاليس، جيريرو بتقديم شكوى أمام القضاء العادي والمطالبة باتخاذ إجراء احترازي لتعليق تطبيق العقوبة لحين صدور الحكم النهائي وكي يتمكن من اللعب حتى ذلك الحين.



وذكر أحد محاميي جيريرو، خوليو جارسيا أنهم يدرسون إمكانية تقديم الطلب لاتخاذ هذا الإجراء الاحترازي، أمام المحكمة الفيدرالية السويسرية، مشيرا إلى أنها ستكون "عملية صعبة ومعقدة لكن هناك أمل".



وأضاف إنه تم بالفعل تعيين محامي في سويسرا لتقديم هذا الطلب الذي قد يتم البت فيه، بحسب ما أكد، في غضون عشرة أيام في أفضل الأحوال.



ويدعم هذا القرار، رئيس بيرو، مارتين فيزكارا، الذي أعلن الأربعاء الماضي أن سفارة بيرو في سويسرا ستقدم "الدعم" لمحاميي جيريرو في هذه العملية.



