ديل بييرو: صلاح لاعب رائع ومصر مليئة بالمواهب

أنسامد - 18 مايو/آيار - قال أليساندرو ديل بييرو أسطورة نادي يوفنتوس ومنتخب إيطاليا السابق إن مصر مليئة بمواهب كرة القدم القادرة على اللعب في الدوريات العالمية، مشيرا إلي أن أداء محمد صلاح الرائع مع ليفربول شجع العديد من الأندية الأوروبية على متابعة كرة القدم المصرية بهدف اكتشاف المزيد من المواهب المصرية.



وأضاف ديل بييرو في تصريحات لموقع ديلى نيوز أيجبيت خلال زيارته لمصر " صلاح لاعب رائع. يقدم أداء ثابتا وقويا بمهارات رائعة تؤهله ليكون أفضل لاعب في العالم في غضون أشهر قليلة".



وبسؤاله إذا ما كان فريق روما قد تأثر برحيل صلاح لنادي ليفربول، قال "لا ، لأن روما فريق كبير ولا يمكن أن يتأثر برحيل أي لاعب ، بغض النظر عن قدراته. صلاح قدم موسما رائعا مع روما ، لكن انتقاله لم يؤثر بشكل كبير على الفريق الإيطالي".



وبسؤاله عن فرص مصر في كأس العالم 2018 في روسيا قال ديل بييرو" يمكن للمنتخب المصري التأهل إلى دور الستة عشر وربما إلى مراحل أخري في نهائيات كأس العالم المقبلة بشرط أن يعملوا بجد".



