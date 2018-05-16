رئيس الكاف غادرالقاهرةلإقناع جنوب أفريقيا بدعم المغرب

انسامد - 16 مايو / ايار - غادر القاهرة اليوم الأربعاء " أحمد أحمد " رئيس الإتحاد الأفريقى لكرة القدم ــ الكاف ــ متوجها على رأس وفد إلى جوهانسبرج فى زيارة لجنوب أفريقيا تستغرق عدة أيام لإقناع المسئولين بدعم ملف المملكة المغربية لإستضافة كأس العالم 2026 ..



صرحت مصادر مطلعة ضمن الوفد قبل مغادرته لمراسلنا بمطار القاهرة ان رئيس الكاف سيلتقي مع عدد من كبار المسئولين بجنوب أفريقيا لإقناعهم بالإبقاء على موقفها الداعم للعرض المغربى لإستضافة كأس العالم 2026وذلك بعد تلويح جنوب أفريقيا بالخروج عن الصف والتصويت لصالح العرض المشترك المقدم من دول أمريكا الشمالية الأمر الذى يهدد سعى أفريقيا لتنظيم البطولة مرة أخرى بعد أول بطولة أقيمت بجنوب أفريقيا 2010 ..



يذكر أن "توكوزيل كازا "وزيرة الرياضة فى جنوب أفريقيا طالبت الأسبوع الماضى اتحاد الكرة المحلى بعدم التصويت لصالح المغرب فى اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولى لكرة القدم (الفيفا) المقرر فى موسكو فى 13 يونيو لإتخاذ قرار بشأن الدولة التى ستستضيف نهائيات كأس العالم فى 2026 وذلك على خلفية التوتر الذى حدث فى العلاقات بين المغرب وجنوب أفريقيا منذ استدعى المغرب سفيره من جنوب أفريقيا فى 2004 بعد أن اعترف رئيسها السابق ثابو مبيكي بإقليم الصحراء الغربية الذي يقول المغرب إنه جزء من أراضيه ..



