المغرب يخسر حكم إستئناف لضم المهاجم الإسباني الحدادي لمنتخبه

أنسامد - 16 مايو/آيار - رفضت محكمة التحكيم الرياضي "كاس" الإستئناف الذي تقدم به منير الحدادي، لاعب برشلونة الاسباني المعار الى ألافيس، للسماح له بخوض غمار كأس العالم 2018 في كرة القدم مع المنتخب المغربي.



وكان الحدادي (22 عاما) الذي لعب مع المنتخب الإسباني الأول مباراة واحدة في سبتمبر 2014 ضد مقدونيا (5-1) ضمن تصفيات كأس أوروبا 2016، يأمل في نقض القرار الصادر في 13 مارس عن الاتحاد الدولي "فيفا" والقاضي بمنعه من اللعب للمغرب الذي يحمل جنسيته أيضا.



إلا أن المحكمة التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية مقرا لها، أعلنت في بيان أنها رفضت الاستئناف المقدم بالاشتراك بين اللاعب منير الحدادي والاتحاد المغربي لكرة القدم، ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الاسباني لكرة القدم.



وأضافت ان القرار الصادر عن الفيفا تم تثبيته، وطلب تغيير الجنسية الرياضية لمنير الحدادي من الاسبانية الى المغربية لا يزال مرفوضا.



وتحظر قواعد الفيفا تغيير الجنسية بعد مباراة تنافسية، وقد لعب الحدادي بعض الدقائق لإسبانيا في مباراة تأهيلية لبطولة الأمم الأوروبيةعام 2016 وكان الحدادي يمني النفس بخوض مونديال روسيا مع المغرب الذي يشارك في المجموعة الثانية الى جانب اسبانيا بالذات والبرتغال بطلة اوروبا وايران.



وولد الحدادي في مدريد من أب مغربي مهاجر وصل الى اسبانيا حين كان في الثامنة عشرة من عمره.



ولعب الحدادي في الفئات العمرية لبرشلونة من 2011 حتى 2014 قبل أن يشق طريقه الى الفريق الأول الذي خاض معه 26 مباراة في الدوري، قبل اعارته في أغسطس 2016 الى المنافس المحلي فالنسيا لموسم واحد، وفي سبتمبر 2017 الى ألافيس.



