تتويج محمد صلاح هدافا للدوري الانجليزي

انسامد - 14 مايو / ايار - حقق المهاجم الدولي المصري محمد صلاح انجازاً فريداً من نوعه بتتويجه بلقب هداف الدوري الانكليزي لكرة القدم برصيد 32 هدفا، وقيادته فريقه ليفربول الى حجز البطاقة الاخيرة المؤهلة الى مسابقة دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، بالفوز على ضيفه برايتون 4-0 الاحد في المرحلة 38 الاخيرة من الدوري الانكليزي.



و يقول موقع نادي ليفربول الرسمي ان صلاح الذي بات أول لاعب عربي ينال لقب الهداف في البريميرليغ، افتتح التسجيل في الدقيقة 26 رافعا رصيده الى 32 هدفا هذا الموسم بفارق هدفين عن مطارده المباشر مهاجم توتنهام الدولي هاري كاين الذي سجل ثنائية في مرمى ليستر سيتي .



ودخل صلاح المباراة برصيد 31 هدفا متساويا مع شيرر (بلاكبيرن روفرز موسم 1995-1996)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد 2007-2008)، والأوروغوياني لويس سواريز (ليفربول 2013-2014).



واحتاج الدولي المصري الى 26 دقيقة لتسجيل هدفه الـ 32 والانفراد بالرقم القياسي في عدد الاهداف المسجلة في موسم من 38 مرحلة.



أما الرقم القياسي المطلق فهو 34 هدفا، ويتشاركه شيرر (نيوكاسل 1993-1994) وأندي كول (مانشستر يونايتد 1993-1994)، الا ان الموسم كان يتألف في حينه من 42 مباراة بدلا من 38 حاليا.



