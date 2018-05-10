ليفربول يقترب من ضم نبيل فقير

انسامد - 10 مايو / ايار - خطط ليفربول لدعم الخط الهجومي في الموسم المقبل يبدو أنها اتخذت مسارا جديا، ونبيل فقير قد يكون أولى انتدابات الحمر في الصيف. وصول ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا واحتلال أحد المراكز المؤهلة للمسابقة في الموسم المقبل قد يساعدان النادي على جلب صفقات جيدة بحسب ما أكد المدرب يورجن كلوب سابقا.



تقول الصحيفة البريطانية ذي صن ان المدرب الألماني يبدو أنه بدأ مهمته في سوق الانتقالات الصيفية إذ تقابل معاللاعب الجزائري نبيل فقير شخصيا .



أكدت أن مدرب ليفربول يرغب في تشجيع اللاعب على الانضمام إلى صفوف فريقه و ان هناك عرضا على الطاولة بضم اللاعب لمدة 5 سنوات مقابل ما يقرب من 65 مليون يورو.



ليس ذلك فقط.. شقيق اللاعب ياسين قد ينضم إلى صفوف فريق تحت 23 عاما أيضا في إطار الصفقة المنتظرة.



وسجل فقير ذو الأصول الجزائرية 20 هدفا هذا الموسم، رئيس النادي جون ميشيل أولاس أكد أن ناديه لم يتلق أي عرضا رسميا للاعبه حتى الآن.



نبيل فكير هو لاعب كرة قدم فرنسي من أصل جزائري في مركز الوسط المهاجم والهجوم ولد في يوم 18 يوليو 1993 في مدينة ليون في فرنسا، يلعب حالياً مع نادي ليون وسبق له اللعب مع نادي نادي سانت بريست، بدأ اللعب مع منتخب فرنسا لكرة القدم في 2015 ويبلغ طوله 173 سم.



قبل موسم 2018-2017 أصبح فقير قائد فريق أولمبيك ليون و ذلك بعد انتقال كلا من لاكازيت ، غونالونز و توليسو إلى أندية أخرى