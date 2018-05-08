جنوب افريقيا تتراجع عن تاييد المغرب لتنظيم كاس العالم2026

انسامد - 8 مايو / ايار - اكدت حكومة جنوب أفريقيا دعمها الكامل للملف الثلاثي لأميركا وكندا والمكسيك لتنظيم نهائيات كأس العالم 2026.



في تصريحات نقلتها صحيفة "تايمز لايف" الجنوب إفريقية أوردت شاسا تاكوزيل، وزيرة الرياضة الجنوب إفريقية، أن بلدها يساند الملف الأميركي، وقالت: "البرلمان الجنوب الإفريقي واضح في مثل هذه الأمور، إذ لا يمكن أن تتم مخالفة توجهات الدولة"، مضيفة: "على اتحاد كرة القدم أن يعي ذلك، خاصة في مثل هذه التفاصيل".



و تاتي تصريحات الوزيرة بعد أيام قليلة من تهديد دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأميركية، للدول التي لن تدعم الملف الثلاثي بوقف الدعم السياسي والاقتصادي عنها.



وتراجع اتحاد جنوب إفريقيا لكرة القدم عن دعمه لملف ترشح المغرب لتنظيم نهائيات كأس العالم 2026، بعد أن سبق وأكّد وقوفه إلى جانب الملف المغربي من أجل نيل شرف التنظيم وإعادة الكأس العالمية إلى إفريقيا مجدّدا بعد ما سبق لجنوب إفريقيا تنظيم نسخة 2010، وهي الدورة الأولى التي جرت على أرض إفريقية.



وكان داني جوردان، رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي، قد أعلن، في 16 مايو الماضي، عن دعم بلاده للمغرب في سباق تنظيم نهائيات كأس العالم 2026. https://www.timeslive.co.za/sport/soccer/2018-05-07-sports-minis ter-says-sa-government-wont-support-moroccos-bid-to-host-2026-wo rld-cup/