رياض محرز يسحب طلب انتقاله من ليستر سيتي

انسامد - 7مايو / ايار - قال لاعب كرة القدم الدولي الجزائري رياض محرز، صانع ألعاب فريق ليستر سيتي الانجليزي، إنه سحب طلب الانتقال لفريق مانشستر سيتي. وقال محرز في تصريح لشبكة سكاي سبورتس نيوز عندما سئل عما اذا كان طلب نقله ما زال قائما " لقد مضى هذا الأمر. كان في فترة انتقالات يناير، ولا زلت هنا. لا أريد أن أشغل بالي بالكثير من الأمور"، مضيفا "ما زلت متعاقدًا مع ليستر لذا في هذه اللحظة أنا هنا وسنرى".



وأضاف: "وقتها قدمت طلب انتقال لأنني تلقيت عروضا من مانشستر سيتي، لذا كنت أود الانتقال، ولكنني الآن ما زلت في ليستر".



وقال محرز "معي ، بصفة خاصة ، أنت لا تعرف أبداً ما الذي يحدث. في كل مرة يجب أن أرحل لكنني ما زلت هنا.



واختتم محرز بقوله "لا أريد في الواقع أن أتحدث عن الرحيل أو البقاء. ما أريده الآن هو إتمام الثلاث مباريات المتبقية، وسنرى ما الذي سيحدث".



