المنتخب الجزائري يتخلى عن سداسي دولي من لاعبيه

انسامد - 2 مايو / ايار - بعدماأصبح المنتخب الجزائري لكرة القدم خارج حسابات التأهل إلى نهائيات إلى مونديال روسيا 2018، قررت الفيدرالية الجزائرية للعبة استبعاد ستة لاعبين دوليين من التشكيلة التي ستواجه منتخب الكاميرون في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة للمونديال.



وقال خيرالدين زطشي رئيس الفاف في ندوة صحفية بمدينة وهران أن المكتب الفدرالي وبالتنسيق مع المدرب الوطني لوكاس ألكاراز، قد قرر عدم استدعاء كل من رياض محرز وإسلام سليماني لاعبي ليستر سيتي الإنجليزي وكذلك إلى مهاجم شالكه الالماني نبيل بن طالب ولاعب الوسط ميدلزبورغ الإنجليزي عدلان قديورة، بالإضافة إلى مدافع نادي نابولي الايطالي فوزي غلام وقائد المنتخب السابق المدافع كارل مجاني الذي، وبحسب زطشي، قرر الاعتزال عن المشاركات الدولية.



واكد خيرالدين زطشي أن عدم استدعاء السداسي الدولي للمشاركة في مواجهة الخضر امام الكاميرون ليس نهائيا بقوله: "استبعاد محرز، سليماني وبن طالب ليس نهائيا وهم بالتأكيد سيعودون مستقبلا إلى تشكيلة المنتخب، مضيفا بأن " القرار ناتج عن الوضع الحالي والمعطيات الجديدة بعد إقصاء المنتخب من المشاركة في المونديال.



كما كشف المسؤول الأول عن المنتخب الوطني أن هذا القرار يهدف بالشكل الأول على بناء تشكيلة جديدة بقوله: " استبعاد هؤلاء اللاعبين يعود لرغبتنا في منح الفرصة لبعض اللاعبين الجدد".



خرج المنتخب الجزائري لكرة القدم من حسابات التأهل إلى نهائيات مونديال روسيا 2018، بعد الهزيمة التي مني بها أمام منتخب زامبيا بهدف لصفر مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري.



وبعد مشاركتين في منافسات كأس العالم 2010 و2014، سيكون المنتخب الجزائري غائبا عن مونديال 2018، بعد تحقيقه نقطة واحدة في أربع مباريات خاضها واحتل المركز الأخير في مجموعته.



وسيلتقي محاربو الصحراء ضمن الجولة الخامسة من التصفيات مع منتخب الكاميرون الذي يحتل المركز الثالث في المجموعة الثانية بفارق سبع نقاط على المتصدر نيجيريا في السابع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.



