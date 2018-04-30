صلاح مهدد بالإيقاف 3 مباريات بعد تدخله القوي مع مدافع ستوك

انسامد - 30 ابريل / نيسان - أصبح المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، مهددا بالإيقاف في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تدخل قوي على مدافع ستوك سيتي ميرتينز أندي.



الدولي المصري، هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 31 هدفا يشهد صراعا من الإنجليزي هاري كين والذي يأتي خلفه بفارق 5 أهداف في صراع الحذاء الذهبي.



صلاح التقطت له بعض الصور، وهو يضرب المدافع الهولندي في وجهه، في اللقاء الذي انتهى بتعادل سلبي في افتتاح الجولة الـ36.



وعلى الرغم من عدم حصول صلاح على بطاقة حمراء، إلا أن الاتحاد الإنجليزي سيفتح تحقيقا في الأمر والذي قد يكلف اللاعب الغياب لثلاث مباريات على أقصى تقدير وهو ما يعني انتهاء موسمه.



وكان صلاح قد توج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا لموسم 2017-18، بعد الأداء الكبير الذي قدمه مع ليفربول في أول مواسمه بقميص الريدز.



الأمر ذاته تكرر مع المصري أحمد حجازي لاعب ويست بروميتش ألبيون، بعدما قام بضرب المهاجم داني أنجز أثناء لقاء ليفربول في الجولة السابقة، لكنه لم يتم إيقافه.



ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن نتيجة الأمر في الـ24 ساعة المقبلة، الأمر الذي قد يعني غيابه عن اللقاءين المتبقيين الموسم الحالي وأول لقاء الموسم المقبل حال حصوله على إيقاف لـ3 مباريات.



صلاح فشل في هز شباك ستوك سيتي ليتوقف رصيده عنده 31 هدفا في الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي الممتاز.



