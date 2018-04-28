Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
رياضة
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

رياضة - الأخبا
محرز يوافق على الشروط الشخصية الخاصة بانتقاله لمانشستر سيتي
    انسامد - 28 ابريل/نيسان - وافق رياض محرز نجم منتخب الجزائر وليستر سيتي، على الشروط الشخصية الخاصة بانتقاله إلى صفوف مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حسبما أفاد موقع العين الاماراتي.

    وكانت صحيفة "تايمز" البريطانية، ذكرت أن إدارة مانشستر سيتي عرضت راتباً سنوياً قدره 9.5 مليون يورو لرياض محرز.

    وتأتي هذه التطورات بعد التقارير الإعلامية الإنجليزية التي كشفت بأن الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، وضع رياض محرز على رأس قائمة من 5 لاعبين ينوي استقدامهم في الميركاتو القادم، للمنافسة بقوة في دوري أبطال أوروبا.

    ويرى جوارديولا ضرورة التحرك سريعا لضمان إنجاح صفقة انتقال رياض محرز قبل بدء فترة الانتقالات الصيفية، بهدف قطع الطريق أمام الأندية الإنجليزية والإيطالية الراغبة في ضم محرز، من بينها روما، وتشيلسي وأرسنال.

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    إنقلاب مركب للمهاجرين أمام السواحل الليبية وإنقاذ جميع الأشخاص الذين كانوا عليها

    ألبوم الصور