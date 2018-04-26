صلاح... الهداف التاريخي للعرب

انسامد - 26 ابريل / نيسان - يواصل نجم ليفربول الإنكليزي الدولي المصري محمد صلاح تحطيم الأرقام القياسية في أحد أهم مواسمه على الإطلاق، إذ إن هدفيه أول من أمس في شباك روما في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا التي انتهت (5-2) لصالح الريدز، رفعت رصيده إلى (10 أهداف) في البطولة الأقوى على مستوى القارة العجوز، ليحطم رقم الكاميروني صامويل ايتو (8 أهداف) الذي حققه في البطولة ذاتها مع إنتر ميلان موسم 2010.



وكان محمد صلاح كعادته على موعد جديد مع تحطيم الأرقام القياسية، إذ أضاف إلى سجله المطرز بالألقاب عشرة أرقام جديدة، بعد أن افتتح التسجيل بالهدفين الأول والثاني في شباك روما في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، فانفرد بأكثر لاعب تسجيلاً للأهداف في ليفربول بالتشامبيونز ليغ برصيد عشرة أهداف. وعلى رغم وجود نجوم عرب سبقوا محمد صلاح إلى أوروبا وحققوا أرقاماً قياسية، مثل النجم الجزائري رابح ماجر، الذي سجل 12 هدفاً في دوري أبطال أوروبا مع بورتو البرتغالي بين 1986 و1991، إلا أن صلاح حطم كل الأرقام وأصبح الهداف التاريخي للعرب برصيد 13 هدفاً بقميص ليفربول وروما. وحل صلاح ثاني الهدافين في تاريخ ليفربول من حيث مجموع الأهداف مع الفريق في كل المسابقات في موسم واحد خلفاً للويلزي أيان راش (47)، ومتفوقاً على روغر هانت (42)، إذ أحرز الفرعون (43) هدفاً.



وفي سعي الفرعون المصري لتحطيم الأرقام في أوروبا، أصبح صلاح ثاني لاعب مع (الريدز) يسجل عشرة أهداف في التشامبيونز ليغ خلف المهاجم الهولندي فان نيستلروي مع مانشستر يونايتد (12) هدفاً موسم 2003، وقارع صلاح نجوم كرة القدم العظماء بل وتفوق عليهم، بعد أن حطم رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو (42 هدفاً) في الدوري الإنكليزي، وأحرز الفرعون 43 هدفاً في كل المسابقات، واعتلى محمد صلاح (فخر العرب) قائمة أكثر اللاعبين تهديفاً في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا متفوقاً على كريستيانو رونالدو (42) وشيرو إيموبيلي (41)، وليونيل ميسي (40 هدفاً).



