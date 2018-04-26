المهتمون بسباقات السرعة يترقبون مزاداً لإسطبلات الخالدية

انسامد - 26 ابريل / نيسان - تشهد إسطبلات الخالدية غدا مزاداً لنخبة من أبناء وأحفاد الجواد العالمي طويق والتي أنتجت أبطالا في السباقات المحلية والدولية من بينها جالود وليث والصقر وعامر.



ومن المنتظر أن يشهد المزاد حضوراً لافتاً من المهتمين بسباقات السرعة خصوصاً بعد النتائج اللافتة التي حققتها اسطبلات الخالدية في سباقات السرعة سواءً في أوروبا الفئة الأولى أم في أميركا.



وسيتم خلال المزاد عرض 28 جواداً تنحدر من سلالة العالمي طويق الذي أنتج الكثير من جياد سباقات السرعة مثل نشوان الخالدية وجلنار الخالدية ومقاتل الخالدية ونايف الخالدية وغيرها من احفاد طويق التي سطرت اروع الانتصارات عالمياً والتي كان آخرها بطولة شوط «كحيلة كلاسيك» في كأس دبي العالمية والتي حققها الجواد طلاب الخالدية المنحدر من الفحل جالود الخالدية ابن العالمي طويق. وجميع الخيول المعروضة للبيع في المزاد مسجلة بالمملكة العربية السعودية ومجازة من لجنة المزاد ومسموح لها بدخول حلبة البيع.



واشترطت اسطبلات الخالدية للمشاركة في المزاد ألا يقل عمر المشاركين عن 18 عاماً وأن يقوم بتعبئة وتوقيع نموذج التسجيل للمزاد والمتضمن الموافقة على شروط المزاد فضلاً عن إيداع مبلغ عشرة آلاف ريال إما نقداً أو عن طريق الإيداع أو عبر شيك مصرف إذ تؤهل عملية الدفع المشتري المحتمل للمزايدة على الخيول المخصصة للبيع في هذا المزاد (رقم المزايدة)، علماً بأن رقم المزايدة معد للاستخدام الشخصي فقط ويكون المشتري المحتمل المسجل رقم المزايدة باسمه مسؤولاً شخصياً عن جميع المشتريات ورسوم الحفظ والأتعاب المتصلة بما تتم ترسيته على رقم المزايدة على أن يسترد الإيداع بالكامل في حال عدم الشراء أو تتم تسويته مقابل أي سعر شراء أو أتعاب حفظ فيما يتم الترتيب لاسترداد الإيداع خلال سبعة أيام من انتهاء المزاد.



كما تتضمن الشروط قبول المزايدات من المشاركين المسجلين في المزاد فقط والذين لديهم رقم مزايدة، وأن يتم البيع على مسؤولية المشتري من دون ضمان على أية عملية شراء.



واشارت الشروط إلى أن جميع المخاطر المرتبطة بالحصان تنتقل إلى المشتري عند نزول مطرقة مشرف المزاد للمزايد الأعلى سعراً، فيما يتحمل المشتري المسؤولية عن كل التكاليف والمصاريف المتعلقة بالعناية بذلك الحصان بعد المدة المسموح بها، وفي حال إخلال المشتري بهذا الشرط فانه يفقد حقه في المبلغ الذي أودعه على أن يقوم المشتري عند اتمام كل عملية بيع بتعبئة وتوقيع نموذج الإقرار بالشراء.



وتضمنت شروط البيع التي وضعتها «اسطبلات الخالدية» أن يتم دفع كامل قيمة الشراء إلى الخالدية خلال 14 يوماً من البيع، وفي حال تخلف المشتري عن دفع كامل القيمة خلال هذه المدة يعتبر البيع لاغياً وترد ملكية الخيل إلى مالكه الأصلي كما يسقط حق المشتري في المبلغ الذي قام بإيداعه، وأن تتم جميع المدفوعات من خلال الإدارة المالية الخاصة بالمزاد إما نقداً أو حوالة مصرفية أو بموجب شيك مصرفي، وأن يتم الاعتناء بجميع الخيول المباعة مجاناً لمدة اسبوعين وفي حال عدم تسلم الحصان خلال اسبوعين يحمل على المشتري رسوم حفظ ورعاية بواقع 200 ريال عن كل يوم إضافي بحد اقصى 30 يوما من تاريخ الشراء وبعد ذلك للخالدية الحق في التصرف بما تراه مناسباً إضافة إلى تحمل المشتري عمولة المزاد بواقع خمسة في المئة تضاف إلى قيمة الخيل المشتراة، فيما يتعين على إدارة اسطبلات الخالدية بعد اتمام عملية الدفع تحويل ملكية الخيل المباعة إلى المشتري وانهاء الأوراق الرسمية للخيل من مركز تسجيل الخيول الرسمي بالمملكة قبل التسليم بينما يتعين على المشتري ترحيل ونقل وتصدير الخيل (بحسبما يقتضيه الأمر) ويتحمل ما يتعلق بذلك من تكاليف (وذلك بحسب الأنظمة الصادرة عن وزارة الزراعة بالمملكة العربية السعودية، كما يتعين على المشتري تقديم «نموذج تسلم الخيل» إلى ممثل الاسطبل الرسمي عند تسلم الخيل.



وتضمنت الشروط أن يكون قرار لجنة المزاد نهائياً وملزماً لجميع الأطراف لدى نشوب أي نزاع له صلة بأي أمر متعلق بأية عملية بيع.



