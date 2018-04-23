بهدف واحد... صلاح يعادل رقمين قياسيين بالدوري الإنجليزي

انسامد - 23 ابريل/نيسان - عَادَل النجم المصري محمد صلاح بهدف واحد، رقمين قياسيين في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في مباراة فرط خلالها ناديه ليفربول في تقدمه بهدفين نظيفين على وست بروميتش ألبيون، وأنهاها بتعادل 2 - 2 السبت ضمن المرحلة 35.



وسجل صلاح الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 71، بعدما كان داني إينغز قد افتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول. وقلص المضيف الفارق بهدف لجايك سيريل ليفرمور في الدقيقة 79، قبل أن يعادل عبر رأسية الفنزويلي سالومون روندون في الدقيقة 88.



ووفقا لصحيفة الشرق الاوسط، بات في رصيد صلاح 31 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ليعادل الرقم القياسي المسجل في الدوري خلال موسم من 38 مباراة، الذي يتشاركه الأوروغوياني لويس سواريز، لاعب برشلونة الإسباني حالياً وليفربول سابقاً (حققه في موسم 2013 - 2014)، والبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني حالياً ومانشستر يونايتد سابقاً (2007 - 2008)، وألن شيرر مع بلاكبيرن روفرز (1995 - 1996).



كما عادل صلاح الرقم القياسي للاعب ليفربول السابق الويلزي إيان راش، بتسجيله هدفاً على الأقل في 32 مباراة بموسم واحد.



كما بات في رصيد صلاح (25 عاماً)، 41 هدفاً في مختلف المسابقات، وذلك في موسمه الأول مع ليفربول بعد قدومه من نادي روما الإيطالي.



